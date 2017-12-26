St24online отзывы: платит ли брокер?
Что может сделать трейдер, чтобы его не обманул брокер? Прежде всего, стоит отметить, что не только новички сталкиваются с выбором посредника для инвестирования, но...
AgeUSD: первый стейблкоин в сети Cardano
Многонациональная блокчейн-технологическая компания Emurgo первоначально анонсировала stablecoin AgeUSD вначале 2021г. С того времени компания объявила про партнёрство с Emurgo и Ergo Foundation, а также...
Liquity Protocol привлекает $1млрд TVL всего за 10 дней
Протокол децентрализованного кредитования Liquity Protocol теперь имеет заблокированную стоимость в размере $1 млрд после его запуска 5 апреля. Liquity Protocol набирает разгон Команда, стоящая за Liquity...
Cardano смарт-контракты: компания запустит SC на базе Plutus
Для Cardano смарт-контракты – это следующая важная веха в развитии. И компания готовится к своему следующему крупному обновлению. Оно позволит запустить смарт-контракты на Plutus...
Кошелек Exodus привлекает почти $60 млн через IPO в криптовалюте
Популярный крипто кошелек Exodus привлек более $59 млн всего за пять дней. Эти средства были получены в результате своеобразного IPO, которое проходило прямо в...
Ходлеры «Рика Астели» удерживают цены на BTC выше $60 тысяч
Ходлеры «Рика Астели» – новая порода биткоин-инвесторов, не желающих «отказываться от актива», удержала цены и рынки растущими на этой неделе. Импульс биткоин-рынка поддерживается, в...
Optima-Trade отзывы: действительно честный брокер?
Инвестирование в финансовые рынки — это прежде всего использование рынков капитала для вложения излишков денежных средств с надеждой на долгосрочный рост благосостояния. И здесь...
Coinbase готова добавить 4 криптовалюты: мнение Тайлера Свопа
Американская криптобиржа Coinbase готова добавить 4 криптовалюты в самом ближайшем будущем. Такое мнение прозвучало сегодня от Тайлера Свопа (Tyler Swope), известного трейдера и аналитика. Coinbase...
Токен WAVES взлетает к максимумам на фоне поддержки NFT
Токен WAVES взлетает к максимумам вслед за новой инициативой NFT. Цена токена WAVES стремительно подскочила примерно на 50% и сформировала новые рекордные максимумы на...
ETH превзошел BTC на 250% с момента создания
Рауль Пал (Raoul Pal) из Real Vision считает, что альткоины с активной экосистемой разработчиков и приложений, скорее всего, со временем побьют Биткоин. Пал показал...
Криптобуря улеглась: BTC восстанавливает $57k и ETH 2k
Криптобуря на рынке улеглась, и BTC вовсе не улетел вниз, как ему пророчили. Хотя монета и опустилась довольно быстро до $55 тыс., но там...
Биткоин to the moon: почему по мнению Новограца хаос неизбежен?
Майк Новограц высказал ожидания, что к завершению текущего 2021-го 1% от всего богатства будет находиться в криптографии. Во время своего последнего интервью Bloomberg гендиректором...
CryptoPunks захватывают Майями
Популярные предметы коллекционирования NFT CryptoPunks будут демонстрироваться по всему Майами. Произойдет это с 12 апреля в рамках месячной городской публичной художественной выставки. Выставка CryptoPunks превратит...
Теханализ по биткоину: BTC встречает сопротивление на $58,5 тысяч
Цена BTC к текущему моменту столкнулась с сопротивлением возле $58,25 тыс. и $58,5 тыс. по отношению к американскому доллару. BTC может упасть в краткосрочной...
NFT Investments планирует IPO на Лондонской бирже
NFT захватили мир штурмом и достигли многомиллиардной рыночной капитализации. И фонд NFT Investments чувствует возможность хорошо на этом заработать. Вывод NFT Investments на публичные рынки Джонатаном...
Ethereum снова тестирует $2000 – ралли крипторынка продолжается
Ethereum снова тестирует $2000, поскольку ралли крипторынка, похоже, не собирается останавливаться. Стоит отметить, что сегодня Эфириум во второй раз в своей истории достиг отметки...
ТОП-12 криптовалют с большим потенциалом: Остин Арнольд
В недавнем видео крипто-инфлюенсер Остин Арнольд, ведущий YouTube-канала Altcoin Daily, назвал ТОП-12 криптовалют с огромным потенциалом. Все они имеют «реальный потенциал для большого роста...
Liberty Bitcoin Cup: кругосветное путешествие за биткоином
Один биткоин – это приз первого в мире соревнования Liberty Bitcoin Cup, который завершится в Гонконге в начале 2022 года. Liberty Bitcoin Cup: условия соревнований Молодежные...
Держатели XRP блокируются действиями SEC США
Держатели XRP подали заявку с просьбой присоединиться к судебному разбирательству SEC против Ripple в качестве третьей стороны. В ответ SEC пытается блокировать прошение владельцев...
Действия ФРС США не привели к ожидаемому росту BTC
Многие участники крипторынка ожидали, что ослабление доллара благоприятно скажется на поведении цифровых активов. Однако действия ФРС США с расширением стимулирующей программу на $1,9 трлн...