GrayScale Bitcoin Trust (GBTC) увядает на фоне конкурентов
В течение последних двух месяцев Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) торговался с отрицательной премией к стоимости чистых активов (NAV). GBTC исторически торговалась с высокой премией...
Ripple требует от SEC прекратить запросы к иностранным властям
Дело SEC против Ripple в последнее время продвигается вперед на фоне яростных перепалок. И это провоцирует появлению довольно интересных откровений. К примеру, три дня...
Биткоин падает ниже $50 тысяч: почему и что дальше?
Всеобщая паника после слухов о том, что Джо Байден готов принять закон об увеличении налогов на прирост капитала, привела к краху рынков. Биткоин падает...
Анализ BTC от Питера Брандта: очень «мягкий» откат
Питер Л. Брандт, который является одним из самых уважаемых в мире классических чартистов и трейдеров сырьевых товаров, решил высказаться относительно текущей ситуации. Анализ BTC...
Первый ETF Ethereum запущен сегодня Purpose Investments
В прошлую пятницу канадский фонд Purpose Investments сообщил, что его биржевой фонд – первый ETF Ethereum был одобрен канадским финрегулятором по рынку ценных бумаг. Первый...
DexGuru привлекает $1 млн через продажу SAFT
Стартап DexGuru (децентрализованная биржа собрала $1 млн в раунде посевного финансирования. Финансирование было обеспечено простым Соглашением о продаже будущих токенов (SAFT). Об этом сообщил...
Сильные конкуренты Ethereum: мнение Ларка Дэвиса
В недавнем видео для своего очень популярного канала YouTube известный новозеландский криптоаналитик и влиятельный инфлюенсер Ларк Дэвис (@TheCryptoLark в Twitter) рассказал о пяти основных...
St24online отзывы: платит ли брокер?
Что может сделать трейдер, чтобы его не обманул брокер? Прежде всего, стоит отметить, что не только новички сталкиваются с выбором посредника для инвестирования, но...
AgeUSD: первый стейблкоин в сети Cardano
Многонациональная блокчейн-технологическая компания Emurgo первоначально анонсировала stablecoin AgeUSD вначале 2021г. С того времени компания объявила про партнёрство с Emurgo и Ergo Foundation, а также...
Liquity Protocol привлекает $1млрд TVL всего за 10 дней
Протокол децентрализованного кредитования Liquity Protocol теперь имеет заблокированную стоимость в размере $1 млрд после его запуска 5 апреля. Liquity Protocol набирает разгон Команда, стоящая за Liquity...
Cardano смарт-контракты: компания запустит SC на базе Plutus
Для Cardano смарт-контракты – это следующая важная веха в развитии. И компания готовится к своему следующему крупному обновлению. Оно позволит запустить смарт-контракты на Plutus...
Кошелек Exodus привлекает почти $60 млн через IPO в криптовалюте
Популярный крипто кошелек Exodus привлек более $59 млн всего за пять дней. Эти средства были получены в результате своеобразного IPO, которое проходило прямо в...
Ходлеры «Рика Астели» удерживают цены на BTC выше $60 тысяч
Ходлеры «Рика Астели» – новая порода биткоин-инвесторов, не желающих «отказываться от актива», удержала цены и рынки растущими на этой неделе. Импульс биткоин-рынка поддерживается, в...
Optima-Trade отзывы: действительно честный брокер?
Инвестирование в финансовые рынки — это прежде всего использование рынков капитала для вложения излишков денежных средств с надеждой на долгосрочный рост благосостояния. И здесь...
Coinbase готова добавить 4 криптовалюты: мнение Тайлера Свопа
Американская криптобиржа Coinbase готова добавить 4 криптовалюты в самом ближайшем будущем. Такое мнение прозвучало сегодня от Тайлера Свопа (Tyler Swope), известного трейдера и аналитика. Coinbase...
Токен WAVES взлетает к максимумам на фоне поддержки NFT
Токен WAVES взлетает к максимумам вслед за новой инициативой NFT. Цена токена WAVES стремительно подскочила примерно на 50% и сформировала новые рекордные максимумы на...
ETH превзошел BTC на 250% с момента создания
Рауль Пал (Raoul Pal) из Real Vision считает, что альткоины с активной экосистемой разработчиков и приложений, скорее всего, со временем побьют Биткоин. Пал показал...
Криптобуря улеглась: BTC восстанавливает $57k и ETH 2k
Криптобуря на рынке улеглась, и BTC вовсе не улетел вниз, как ему пророчили. Хотя монета и опустилась довольно быстро до $55 тыс., но там...
Биткоин to the moon: почему по мнению Новограца хаос неизбежен?
Майк Новограц высказал ожидания, что к завершению текущего 2021-го 1% от всего богатства будет находиться в криптографии. Во время своего последнего интервью Bloomberg гендиректором...
CryptoPunks захватывают Майями
Популярные предметы коллекционирования NFT CryptoPunks будут демонстрироваться по всему Майами. Произойдет это с 12 апреля в рамках месячной городской публичной художественной выставки. Выставка CryptoPunks превратит...